Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre, İstanbul'da başlayan sağanak yağmur hafta sonuna kadar sürecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki illerde ise hafta sonu kar yağışı etkili olacak. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan'da pazar günü karın şiddetini artırması bekleniyor.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA GÜN GÜN BEKLENEN SICAKLIKLAR ŞÖYLE:

Salı: 19°C – Kuvvetli sağanak yağışlı

Çarşamba: 17°C – Sağanak yağışlı

Perşembe: 18°C – Hafif yağışlı

Cuma: 17°C – Hafif yağışlı

Cumartesi: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Pazar: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BEYAZA BÜRÜNECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahminine göre, 15 Kasım Cumartesi ve 16 Kasım Pazar günlerinde bazı illerde karla karışık yağmurun etki olacağı düşünülüyor. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan'da pazar günü karın şiddetini artırması bekleniyor.