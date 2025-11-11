İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2382
  • EURO
    48,9153
  • ALTIN
    5622.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kış kapıda! Meteoroloji tarih verdi: Kar geliyor

İstanbul'a sağanak, Doğu'ya kar geliyor. Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre hafta sonuna kar yağışıyla giriyoruz. Güncel hafa durumu raporuna göre, İstanbul'da başlayan yağış hafta boyu sürecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki illerde ise hafta sonu kar yağışı etkili olacak.

HABER MERKEZİ11 Kasım 2025 Salı 14:12 - Güncelleme:
Kış kapıda! Meteoroloji tarih verdi: Kar geliyor
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre, İstanbul'da başlayan sağanak yağmur hafta sonuna kadar sürecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki illerde ise hafta sonu kar yağışı etkili olacak. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan'da pazar günü karın şiddetini artırması bekleniyor.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA GÜN GÜN BEKLENEN SICAKLIKLAR ŞÖYLE:

Salı: 19°C – Kuvvetli sağanak yağışlı

Çarşamba: 17°C – Sağanak yağışlı

Perşembe: 18°C – Hafif yağışlı

Cuma: 17°C – Hafif yağışlı

Cumartesi: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Pazar: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BEYAZA BÜRÜNECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahminine göre, 15 Kasım Cumartesi ve 16 Kasım Pazar günlerinde bazı illerde karla karışık yağmurun etki olacağı düşünülüyor. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan'da pazar günü karın şiddetini artırması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.