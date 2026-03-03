Kış kapıyı sert çaldı! Sağanak yağış Türkiye'yi terk etmiyor

Hafta boyunca yurt genelinde yeni yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bugün Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış bırakacağını belirten Tekin, yağışlı havanın perşembe günü yurdu terk edeceğini, cuma günü ise yine Karadeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin yurdu etkileyeceğini söyledi.

Tekin, hava sıcaklığının yeni yağışlı sistemle birlikte yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalacağını, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında, batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydetti.

Yarın, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye çevrelerinde yağış görüleceğini kaydeden Tekin, "Özellikle çarşamba günü Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde yağışları göreceğiz. Yine çarşamba günü Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde de yağışlar kuvvetli olacak." dedi.

Perşembe günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini belirten Tekin, "Hakkari, Şırnak çevrelerinde kar yağışı göreceğiz. Cuma günü ise yine Karadeniz üzerinden gelen ikinci bir yağışlı sistem ülkemizi etkileyecek." diye konuştu.

Tekin, "Cuma günü Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışları göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tekin, yurtta etkili olacak yağışlı sistemin yağış cinsinin genellikle kıyı kesimlerde ve güneyde yağmur ile sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını söyledi.

- ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da üç gün yağış beklenmediğini bildiren Fevzi Burak Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını, sıcaklıkların ise 10 ila 12 derece aralığında seyredeceğini aktardı.

İstanbul'da iki gün yağış görülmeyeceğini havanın parçalı az bulutlu olacağını kaydeden Tekin, "Cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı ise üç gün boyunca 11 ila 13 derece arasında seyredecek." dedi.

Tekin, İzmir'de ise iki gün parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını, cuma günü sağanak beklendiğini, sıcaklığın ise 18 ila 19 derece arasında seyredeceğini belirtti.