Sağanak ve kar uyarısı geldi. Türkiye genelinde pek çok ilde yağışlı hava beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Mersin hariç Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yağış beklenen yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

11 ARALIK PERŞEMBE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BURSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 18°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 9°C, 14°C

Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 3°C, 8°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 2°C, 11°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 11°C

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı