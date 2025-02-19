İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3073
  • EURO
    37,9238
  • ALTIN
    3429.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kış lastiği bulunmayan araçların 20-23 Şubat'ta trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek
Güncel

Kış lastiği bulunmayan araçların 20-23 Şubat'ta trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek

Kocaeli'de, 20-23 Şubat'ta etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kış lastiği takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Kış lastiği bulunmayan araçların 20-23 Şubat'ta trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik olaylar sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin gözden geçirilmesi ve varsa eksiklerin giderilmesi için Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıda, il genelinde 20-23 Şubat'ta etkili olması beklenen olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yarın saat 08.00 itibarıyla İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim merkezlerinin, 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamalarına karar verildi.

ARIZALARA HIZLICA MÜDAHALE EDİLMESİ SAĞLANACAK

Tedbirler kapsamında, şehir içi ve şehirler arası yollar ile otoyol, köprü, viyadük ve tüm anayollarda kar yağışı ve buzlanmaya karşı Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve özel otoyol işletme ekipleri hazırlıklı olarak olumsuz hava şartlarıyla mücadele edecek.

Elektrik, su, doğal gaz ve diğer altyapı hizmetlerinde müdahale ekip sayıları artırılarak olası arızalara hızlıca müdahale edilmesi sağlanacak.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimleri, trafik tedbirleri ve kış lastiği denetimlerini aralıksız sürdürecek. Kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmasına izin verilmeyecek.

Otoyol kenarlarında bulunan tesislerde oluşabilecek yoğunluğa karşı Karayolları, Kızılay başkanlıkları ve özel otoyol işletmelerince tedbir alınacak.

Otoyollarda sorumluluk alanlarına göre otoyol jandarması ile emniyet birimleri arasında gerekli koordinasyon sağlanarak bu yolların açık bulundurulmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.

Sahipsiz hayvanlar için besleme noktalarına ilgili kuruluşlarca mama ve yem bırakılacak.

Kaymakamlıklar ve belediyelerce gerektiğinde ihtiyacı olanlar için barınma yeri temin edilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.