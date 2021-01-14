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Kış lastiği taktırmayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Denetimden geçemeyen araç sürücülerine ceza kesildi.

AA14 Ocak 2021 Perşembe 13:06 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 13:06
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda durdurdukları yolcu taşıtları ile yük taşıyan araçlarda kış lastiği olup olmadığını denetledi.

Durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Lastikleri belirlenen standartların altında olan sürücüler belirlenerek para cezası uygulandı.

Bu kapsamda, Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Bostancı mevkisi yan yol üzerinde denetimler yapıldı.

Belirli aralıklarla yapılacak denetlemelerde, kış lastiği takmayan her araç sürücüsüne 846 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

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