Kış lastiği uygulaması 2018 2019 Kış lastiği zorunlu mu takmamanın cezası ne kadar

Kış lastiği uygulaması ne zaman 2018 2019 Kış lastiği zorunlu mu takmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği fiyatları ne kadar? Aralık ayının gelmesiyle birlikte Kış lastiği uygulaması son dakika haberleri gelmeye başladı. Peki Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için geçerli? Kış lastiği uygulaması, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başladı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre kış şartlarına uygun olmayan kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 625 lira ceza uygulanacak. Söz konusu uygulama 1 Nisan'da sona erecek. Uygulama, kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatmasını ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatıldı. Kış lastiğinin ömrü, kullanıma ve markaların kalitesine göre değişiklik gösterir. Kullanım ömürleri genellikle 5 yıldır. Ülkemizdeki kış lastiği diş derinliği için yasal limit ise 1.6 mm’dir.Detaylar en son haberler son dakika haberleri gelişmeleri star.com.tr'de

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

81 ilde zorunlu hale getirilen uygulama, kış mevsiminde ticari araçların 'trafik kazası' yaşamaması için zorunlu kış lastiği uygulaması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1 Aralık 2018 tarihinde başladığını duyurdu.

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri ile D-100 kara yolu Bolu Dağı güzergahında denetim yapan Kaynaşlı Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi.

Kaynaşlı Bölge Trafik Amiri Komiser Ahmet Yaman, yaptığı açıklamada, uygulamanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini ve denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Bolu Dağı'nın Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından olduğunu vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

"Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışma olduğundan trafik D-100 kara yolundan sağlanıyor. Mevsim itibarıyla zorlu bir geçiş olduğu için kış lastiği burada oldukça önem kazanıyor. Sürücülerin daha güvenli bir yolculuk yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Kış lastiği sadece yasal zorunluluğu değil sürücülerin can güvenliği için oldukça önemli. Biz de bu durumu kendilerine anlatıyoruz."

Bu arada, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de şehirler arası otobüs terminalinde kış lastiği uygulamasını sürüdürüyor. Terminale giriş çıkış yapan araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, kış lastiği olmayan ve lastikleri gerekli diş derinliğine ulaşmayan sürücülere ceza uyguluyor.

Duyuruları ilgili Valilikler yapacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 1 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete'de , 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' yayımlattı. Yayımlanan kanun maddesindeki o açıklama: 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu olup yapılan düzenleme, hususi olarak tescil edilmiş taşıtların kış lastiği takmalarını kapsamamaktadır. Ayrıca, belirtilen tarih aralıklarında il sınırları içerisinde kış lastiği uygulanacağı tarih aralıkları ile ilgili duyurular ilgili Valiliklerce yapılacaktır. Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamasıyla birlikte, can, mal güvenliği ve güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını öneriyoruz.

Zorunlu kış lastiği cezası ne kadar?

1 Aralık 2018 tarihinde başlayan uygulamada zorunlu kış lastiği takmayan sürücüler için cezalar belli oldu. Buna göre; 1 Aralık 2018 - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında kış lastiği takmayanlar 885 TL ceza ödeyecekler.

Kış lastiğinin ömrü ne kadar?

Kış lastiğinin ömrü, kullanıma ve markaların kalitesine göre değişiklik gösterir. Kullanım ömürleri genellikle 5 yıldır. Ülkemizdeki kış lastiği diş derinliği için yasal limit ise 1.6 mm’dir.

Neden kış lastiği kullanılmalı?

+7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında yaz lastiklerinin fren mesafesi, yol tutuşu gibi özelliklerinde ortaya çıkan olumsuzluklar araç performansının düşmesine yol açar. Bu olumsuzlukların azaltılması için kış koşullarına uygun tekniklerle donatılmış lastikler kış lastikleridir. Kış koşullarında daha yüksek yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunan bu lastikler; karayollarında trafiğin daha güvenli ve akıcı olmasını sağlar. Böylece can ve mal güvenliğimiz de daha az risk altına girer.

Kış lastiğinin avantajları nelerdir?

– Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre genellikle diş derinliği daha fazladır.

– Kış lastiklerinde desen doluluk oranı, standart lastiklere göre daha azdır. Böylece yol yüzeyindeki su, kar, buz ve çamur gibi maddelerin oluklardan dışarı atılması daha kolay olur.

– Kış lastiklerinin sırt deseninde “kılcal damar” ve “dişli omuz blokları” vardır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar.

– Kış lastikleri, özel karışımında yer alan Silika sayesinde +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmez ve tutunma özelliklerini korur.

Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

"Lastik ömrüne dikkat edin"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, trafiğin daha güvenli seyredebilmesi, olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişimi kadar, alınan lastiğe de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğine işaret eden Erkoç, araçta kullanılan lastiklerin de mevsime uygun olması gerektiğini bildirdi.

Sürücülerin, 1 Aralık'tan önce lastik değişimlerini yapmaları önerisinde bulunan Erkoç, lastik değişiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da şunları kaydetti:

"Lastik ömrüne dikkat edin. Kışlık ya da yazlık lastik alınırken tarihine de mutlaka bakılmalı. Çünkü lastiğin hiç kullanılmasa dahi belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş, ömrü dolmuş lastikler özelliğini kaybeder, balans da tutmaz. Sıfır lastikler depolarda çok bekletildiğinde deformasyona uğrayabilir. Lastiğin ortalama ömrü 40 bin kilometredir. Buna dikkat edilmeli, zaten rot balansa gittiğinde bunun bilgisi de alınabilir. Kazaların sebeplerinin başında lastikler gelmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızı uyarmak ve bu konuda hassas davranmalarını istemekteyiz."

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Ekim 2018 itibariyle Türkiye'de satılan araçların yüzde 80'den fazlasını A, B ve C segment araçlar oluşturuyor. Sadece C-segment otomobiller ise toplam pazarın yüzde 55'ine denk geliyor.

Söz konusu tablo, ülkede satılan otomobillerin büyük çoğunluğunun üzerinde 16 inc ebadında lastik bulunduğunu gösteriyor. Türkiye'de en çok satılan lastik ölçülerinden biri olan 205 55 R16 boyutundaki kış lastiği bugünlerde 400 liradan satılıyor. Yerli bir markanın ürettiği aynı kış lastiğinin geçen yıl ki fiyatı ise 288 TL idi. Rakamlar 16 inc boyutundaki yerli kış lastiğinde bu yıl fiyatların yüzde 40 daha yüksek olduğunu gösteriyor.