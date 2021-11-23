Kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 80 ila 120 lira arasında değişiyor

AA 23 Kasım 2021 Salı 11:04 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 11:04

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

- "SICAKLIK 7 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE KIŞ LASTİĞİNE GEÇİLMELİ"

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, AA muhabirine, kendini iyiden iyiye göstermeye başlayan kış şartları nedeniyle yol koşullarında ulaşımın sağlıklı ve güvenli sürdürülmesi için kış lastiği zorunluluğunun önemli olduğunu söyledi.



Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi gerektiğini belirten Özürün, lastik hava basıncının da kontrol edilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Özürün, sürücülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, kış lastiği montajı ile lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini ifade ederek, "Kış lastikleri, 7 ila eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip bulunuyor." dedi.

Özürün, kış lastiğinin, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağladığını, fren mesafesini de yüzde 50'ye kadar kısalttığını vurguladı.

Otomobillerde kış lastiği fiyatlarının ebatlarına göre değiştiğine dikkati çeken Özürün, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri 400 ila 800 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 80-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100-120 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmet 200-250 liraya sağlanıyor."