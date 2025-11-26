Hafta sonu sağanak ve kar geliyor. Havalar hissedilir şekilde düşecek. Meteoroloji tarih vererek gök gürültülü kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle kar, sağanak ve soğuk havanın bir anda bastırması bekleniyor. Hafta sonu için 64 ilde alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
KAR VE SAĞANAK İÇİN TARİK VERİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta yağışlı sistemin etkisini kaybettiğini belirterek, hafta sonuna kadar sadece yurdun batı bölgelerinde yağışın görüleceğini söyledi. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de bugün, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, "Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak." diye konuştu.HAVA SICAKLIKLARINDA SERT DÜŞÜŞ
Çelik, yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceğini bildirdi.
Hafta sonu, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAFTA SONUNA DİKKAT
Çelik, cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini söyledi.
26 KASIM ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısının yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 5°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE 14°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -1°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya ile Elazığ'ın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 7°C
Parçalı bulutlu
KARS -6°C, 9°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 3°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu