Hafta sonu sağanak ve kar geliyor. Havalar hissedilir şekilde düşecek. Meteoroloji tarih vererek gök gürültülü kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle kar, sağanak ve soğuk havanın bir anda bastırması bekleniyor. Hafta sonu için 64 ilde alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

KAR VE SAĞANAK İÇİN TARİK VERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta yağışlı sistemin etkisini kaybettiğini belirterek, hafta sonuna kadar sadece yurdun batı bölgelerinde yağışın görüleceğini söyledi. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de bugün, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, "Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak." diye konuştu.

Çelik, yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceğini bildirdi.

Hafta sonu, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONUNA DİKKAT

Çelik, cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini söyledi.

26 KASIM ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısının yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 5°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE 14°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -1°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 11°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya ile Elazığ'ın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 7°C

Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 9°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 3°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu