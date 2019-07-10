28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7479
  • 6,4502
  • 255.32
  • 96723.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Beyoğlu'nda bindiği taksiden 'kısa mesafe' nedeniyle indirilmek istenen kadın yolcu yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek istedi. Taksici, kısa bir süre ilerledikten sonra Tarlabaşı'nda aracı durdurdu. Taksici değişim saati geldiğini belirterek kadından araçtan inmesini istedi. Kadın yolcu, tepki gösterince tartışma çıktı. Taksicinin ısrar etmesi üzerine kadın yolcu, telefonla arayarak polis çağırdı. Aracın içindeki tartışmaya yoldan geçenler de dahil oldu. Taksinin yanına gelen bir kişinin de tepkisi üzerine kendisini savunan taksici, değişim saatinin geldiğini, polisi bekleyemeyeceğini söyledi. 
 
Tepki gösteren kişinin 'Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?' diye sorması üzerine Bağcılar'a gideceğini söyleyen taksici,  kadın yolcunun inmesi için diretti. İhbar üzerine gelen polis, taksiciyi uyararak yolcuyu istediği yerde bırakmasını söyledi. Bunun üzerine taksici, kadın yolcuyu istediği yerde götürdü. Kadın yolcu takside yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek İBB Beyaz Masa'ya da şikayette bulundu.
 

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dev projede geri sayım başladı! Yıl sonunda açılacak

Dev projede geri sayım başladı! Yıl sonunda açılacak

Çin'den şaşırtan hamle! O ülkeye savaş gemisi hediye etti

Çin'den şaşırtan hamle! O ülkeye savaş gemisi hediye etti

Galatasaray’da Mesa sürprizi

Galatasaray’da Mesa sürprizi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

O detay ortaya çıktı: DNA testi yapılmış

O detay ortaya çıktı: DNA testi yapılmış

Katar'dan 'Patriot' kararı

Katar'dan 'Patriot' kararı

Terör inine 'Pençe'... Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Terör inine 'Pençe'... Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

12 yıl sonra aynı yerde intikamı alındı

12 yıl sonra aynı yerde intikamı alındı
 

POPÜLER HABERLER

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te geçit törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te geçit törenine katıldı

Dünyanın en hızlı trenlerine sahip ülkeleri

Dünyanın en hızlı trenlerine sahip ülkeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA