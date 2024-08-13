Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'ne başvurular için son gün 9 Eylül!

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl 9. Kez sinemaseverlere kapılarını açtı. Birbirinden farklı temalarla geniş kısa film seçkisini dopdolu bir programla sinemaseverlerin ilgisine sunacak olan festivalin başvuruları uluslararası festival platformu filmfreeway.com'da devam ediyor. Kısa film yarışmasının yanı sıra festival haftasında ise sürprizlerle dolu birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri katılımcılarla buluşacak. İşitme ve görme engelli bireyleri de unutmayan festivalde, özel olarak hazırlanan bazı gösterimlere tamamıyla ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile erişim sağlanacak. Sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa film üretimini teşvik etmek ve Türk sinemasına yeni sanatçılar kazandırmayı amaçlayan festivalin başvuruları 9 Eylül'e kadar devam edecek.

TOPLAM 175 BİN TL DEĞERİNDE NAKDİ VE YAPIM DESTEK ÖDÜLÜ

Festivalin 9 Kasım tarihinde gerçekleşecek ödül töreninde en iyi kurmaca filme 25 bin TL, en iyi belgesele 25 bin TL, en iyi animasyon filme 25 bin TL, en iyi deneysel filme ise 20 bin TL ödül verilecek. Bu yıl ödüllü yazar ve yönetmen Ahmet Uluçay anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü ise 20 bin TL olarak sahibine kavuşacak. Lise kategorisinde en iyi film ödülü alan genç sinemacı ise 10 bin TL ve İSE (İstanbul Sinema Evi) tarafından sinema eğitimi almaya hak kazanacak. Yapım Desteği Ödülleri'nde ise 4 yapım destek ödülü sahibini bekliyor. En iyi dört projeden birine İSE tarafından 50 bin TL nakdi destek, birine Color Core tarafından renk düzenleme desteği, birine FSM Yapım tarafından kamera desteği, birine Postmekan tarafından kurgu desteği ödülü verilecek. Tüm bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücretide verilecek. Festivalin yapım destek ön jürisi ise Yönetmen - Senarist kardeşler Mert Sata ve Berk Sata, Akademisyen Doç. Dr. Ümit Sarı, Senarist - Yönetmen Leila Norouzi yer alıyor.

ALANINDA BAŞARILI İSİMLER FESTİVAL YÖNETİMİNDE

Festivalin bu yılki danışma kurulunda Yönetmen ve Senarist Muhammed Furkan Daşbilek, Yapımcı Betül Demir, Akademisyen Doç. Dr. Mesut Aytekin, Yayıncı ve Yazar Cevat Özkaya, Editör ve Yazar Asım Öz yer alıyor. Festivalin dokuzuncu yılının ön jürisinde beş başarılı isimden oluşuyor: Yönetmen- Senarist Mehmet Nuri Kaya, Yönetmen- Senarist Nesibe Sena Ayın, Yapımcı Elif Daşkaya, Yönetmen- Senarist Ahmet Duvar, Oyuncu- Eğitmen İlter Kapıcı

TANITIM FİLMİ HAZIR

Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali atölyesinde eğitim alan öğrencilerinde çekim sürecinde bulunduğu, yapım destek sponsorlarımızdan FSM Film Yapım, Postmekan ve Color Core destekleriyle hazırlanan tanıtım filmi gençleri başka bir yerden bakmaya davet ediyor.