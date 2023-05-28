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Kısıklı'da kutlamalar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı Mahallesi'ndeki konutunun önünde bir araya geldi.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 20:13 - Güncelleme:
Kısıklı'da kutlamalar başladı
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Sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek isteyen vatandaşlar Kısıklı'ya gelmeye başladı. Polis ekipleri, Erdoğan'ın konutunun bulunduğu bölgede önlem alırken, Kısıklı Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Türk bayrağı, AK Parti ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu flamaları taşıyan vatandaşlar, bariyerle çevrili alanda toplanmaya başladı. Bazı vatandaşların kafalarına, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bant taktığı görüldü.

Bölgede bir binaya, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "Yine Reis, yeniden Reis" yazılı afiş asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde konuşma yapması beklenen Cumhurbaşkanlığı otobüsü de Kısıklı Caddesi'ne getirildi. Erdoğan için slogan atan ve zaman zaman tekbir getiren vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Bu arada, gün içinde de Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde üzerinde meşale yaktı. Bazı vatandaşlar, Erdoğan ve AK Parti için bestelenen marş ve şarkıları araçlarından yüksek sesle açarak dinlerken, korna çalıp "rabia işareti" yaparak ilerleyen sürücülere de alkışlarla destek verildi.

Bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için alana çocuklarıyla geldi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • kısıklı
  • 28 mayıs

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