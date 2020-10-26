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Kışın habercisi mor renkli vargit çiçekleri göz kamaştırıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sonbaharın gelişiyle tarla ve ormanlık alanlarda açan mor renkli vargit çiçekleri göz kamaştırıyor. Arı ve kelebeklerin de konduğu vargitler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 12:09 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:09
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Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, güz renkleri, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Güz sebebiyle kavak, meşe ve söğüt ağaçlarının sarı ve kızılın tonlarına büründüğü ilçede, kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleri de açmaya başladı.

Ormanlık alanları ve tarlaları renklendiren ve bilimsel adı "colchicum speciosum" olan vargitler, sonbahar renkleri ile bütünleşerek adeta görsel şölen sunuyor.

Arı ve kelebeklerin de konduğu vargitler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Konaklar köyünde yaşayan Nihat Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın gelişiyle doğanın rengarenk olduğunu söyledi.

İlçede havaların iyice soğuduğunu belirten Derman, "Köyümüzde bulunan kavak ve meşe ağaçları sonbaharla rengarenk oldu. Tarlalarımızda da mor renkli vargit çiçekleri açtı. Doğa, şu an çok güzel. Bizler de köyde bir yandan hayvanlarımızın bakımı ile uğraşırken diğer yandan da bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz." dedi.

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