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Kişisel verileri internet üzerinden satanlara yönelik operasyon: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde, yasa dışı yollardan elde edilen kişisel verileri internet üzerinden satanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramada konuyla ilgili olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
Kişisel verileri internet üzerinden satanlara yönelik operasyon: 11 gözaltı
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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda yaptıkları çalışmada, Telegram'da grup kuran şüphelilerin, kimlik, adres, iletişim, sağlık, eğitim ve tapu gibi kişisel verileri belirli bir ücret karşılığında sattığını belirledi.

Bilişim sistemine izinsiz girip vatandaşlara ait verileri hukuka aykırı ele geçirerek yayan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Burdur, Bursa, Giresun, Malatya, Antalya, Sakarya ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramada konuyla ilgili olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, 3'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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