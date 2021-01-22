İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2021 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4055
  • EURO
    9,015
  • ALTIN
    438.573
  • BIST100
    1542.66
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
Güncel

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

AA22 Ocak 2021 Cuma 17:20 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 17:21
ABONE OL

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 25 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğunun ara yollara da sirayet ettiği gözlendi.

Avrupa Yakası'nda E-5'te Bakırköy'den başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı.

Ayrıca TEM Ankara yönünde Firüzköy'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve TEM Edirne istikametinde Akşemsettin'den Mahmutbey gişelerine kadar yoğun trafik olduğu görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise yine TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

Hafta sonunu şehir dışında geçirmek için otomobilleriyle yola çıkan vatandaşlar da yoğunluğa sebep oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 17.15 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.