İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

AA 22 Ocak 2021 Cuma 17:20 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 17:21

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 25 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğunun ara yollara da sirayet ettiği gözlendi.

Avrupa Yakası'nda E-5'te Bakırköy'den başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı.

Ayrıca TEM Ankara yönünde Firüzköy'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve TEM Edirne istikametinde Akşemsettin'den Mahmutbey gişelerine kadar yoğun trafik olduğu görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise yine TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

Hafta sonunu şehir dışında geçirmek için otomobilleriyle yola çıkan vatandaşlar da yoğunluğa sebep oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 17.15 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.