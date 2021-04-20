20 Nisan 2021 Salı 13:35 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 13:35

İçişleri Bakanlığı tarafından şehirler arası yasağın detayları paylaşılarak kısıtlamaya dair detaylar paylaşıldı. Artan vaka sayısının akabinde kısmi kapanma dönemine geçildi ve şehirler arası seyahat yasağı alındı. Buna göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre içerisinde zorunlu haller dışında, toplu ulaşım vasıtaları harici şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Peki Kısıtlamanın olmadığı saatlerde özel araçla seyahat yasak mı? Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte seyahat kısıtlamasının detayları

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, şehirler arası seyahat yasağı detayları belli oldu. İşte şehirler arası seyahat yasağı hakkında merak edilenler...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta içi ve hafta sonlarında zorunlu haller dışında, vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Peki sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde şehirler arası seyahat yasak mı? İşte detaylı bilgi

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

Özel araç ile şehirler arası seyahatler, hafta içinde 05.00-19.00 saatleri arasında serbest olacak. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ihtiyaç olmayacak.

Ancak özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmektedir.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahatlere izin verilmiyor.

Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

"Kısmi Kapanma" konulu genelgede yer alan karara göre zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma yasağı uygulanan sürede şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

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