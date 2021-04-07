Kısıtlamaya rağmen açık restoranda yemek yiyen 15 kişiye 51 bin lira ceza kesildi

DHA 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:07 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:07

İnegöl ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 19.00 itibarıyla kapalı olması gereken restoranlara yönelik dün akşam denetim gerçekleştirdi. Ekipler, saatin 21.30 olmasına rağmen Alanyurt Mahallesi'nde müşteri kabul edilen restoranı tespit etti. Polis ekipleri, içeride oturarak yemek yiyen 15 kişiye 47 bin 250 lira, işletme sahibine ise 3 bin 900 lira olmak üzere 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 51 bin 150 lira ceza kesti. Restorandaki müşteriler, evlerine yönlendirildi.