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Kısıtlamayı ihlal edip mehteran eşliğinde gelin çıkardılar: 16 kişiye 50 bin 400 lira

Antalya'da sokak kısıtlamasına rağmen mehteran eşliğinde düzenlenen gelin alma merasimine katılan 16 kişiye, toplam 50 bin 400 lira ceza uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. İhbar üzerine mahalleye gelen polis, konvoya müdahale ederek, dağıttı.

DHA06 Nisan 2021 Salı 15:15 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 15:15
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Salgın döneminde son günlerde asker eğlenceleriyle gündeme gelen Antalya'da geçen cumartesi günü farklı bir düğün merasimi yapıldı. İki günlük kısıtlamanın olduğu iller arasında yer alan Antalya'da mehteranlı 'gelin alma merasimi', görenleri şaşkına çevirdi. Kepez'e bağlı Çankaya Mahallesi'ne lüks araçların da olduğu konvoyla gelen damat adayı ve arkadaşları, sokak kısıtlamasına aldırış etmedi. Damat, gelinin olduğu siteye 'Mehteran takımı' ile girdi.

Sosyal mesafenin, kısıtlamaların hiçe sayıldığı, katılımcılardan bazılarının ise maske dahi takmadığı mehteranlı gelin alma merasimi, sitede oturanlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. İhbar üzerine mahalleye gelen polis, konvoya müdahale ederek, dağıttı.

Kısıtlamayı ihmal eden 16 kişi hakkında, 3 bin 150'şer liradan toplam 50 bin 400 lira ceza uygulandı.

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