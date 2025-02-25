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‘Kıskaç-40' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonlarında İstanbul'da gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

IHA25 Şubat 2025 Salı 12:31 - Güncelleme:
‘Kıskaç-40' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonlarında bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Operasyonun İstanbul ayağında yakalanarak gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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