Güncel

Kıskançlık krizi kanlı bitti: Eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, eski eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA24 Ekim 2025 Cuma 23:53 - Güncelleme:
Eski eşi M.U'yu (37) bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.O'nun (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, M.U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, kıskançlık nedeniyle eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Dicle Mahallesi'nde dün M.O. ile eski eşi M.U. arasında evde başlayan tartışma, apartman girişinde kavgaya dönüşmüş, olayda M.O. eski eşini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılmış, polis şüpheliyi Torbalı ilçesinde yakalamıştı.

