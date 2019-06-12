Tezkere müjdesi bu hafta

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Kışlada 130 bin er heyecanla Meclis’ten çıkacak yasayı bekliyor

Meclis, askerlik sistemini değiştiren yasa teklifiyle ilgili mesaiye başladı. Cumhurbaşkanı’na askerlikten muaf tutma yetkisi veren 45. Maddesinde değişikliğe gidilerek ‘MGK tavsiye kararı’ ifadesinin eklenmesi planlanıyor.

  • Şerife Güzel
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Ramazan Bayramı öncesi çıkarılması planlanan, ancak CHP’nin engelleme taktiği nedeniyle görüşmeleri bayram sonrasına bırakılan askerlik yasa teklifiyle ilgili sabah saatlerinde ilk toplantı AK Parti grubunda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakan yardımcılarının da katıldığı toplantıda, yasa teklifi üzerinde yapılabilecek değişiklikler üzerinde duruldu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz da bu arada muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşerek, teklif ile ilgili görüş ve önerilerini aldı. Teklif, Genel Kurul’daki görüşmeler öncesinde, AK Parti grubunun basına kapalı toplantısında da tartışmaya açıldı. Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, milletvekillerinden gelen görüş ve önerilere yanıt verdiler

KKTC’DE 7 BİN KALACAK

Milletvekillerinin, getirilen yeni sistemle ilk etapta terhis olacak 130 bin asker nedeniyle kışlalarda güvenlik sorununun yaşanıp yaşanmayacağı konusunda ortaya konan endişeleri dile getirdikleri belirtildi. KKTC’de görev yapan 13 bin dolayındaki askerden terhis olacaklar nedeniyle 7 bin askerin kalacağı, bunun da bir sorun oluşturup oluşturmayacağına işaret edildiği kaydedildi.

Gurbetçiler için belirlenen 2 bin Avro askerlik bedelinin de yüksek bulunduğu ve ücretin yükselmesi nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkma olasılıklarının gündeme gelebileceği endişesini dile getirdikleri ifade edildi. Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın da vekillerin dile getirdiği endişe ve önerilerle ilgili, yasanın çıkmasıyla birlikte 6 ayını doldurmuş olan askerlerin terhis edilmelerinin herhangi bir güvenlik sorunu yaşatmayacağını, bununla ilgili tüm çalışmaların yapıldığını söylediği kaydedildi. 

180 BİN MUVAZZAF VAR

Şu anda operasyonlarda görev alan ve Türkiye’nin operasyonel muharip gücünü oluşturan 180 bin muvazzaf ve profesyonel askeri personelin varlığını koruyacağını belirten Yılmaz’ın, bununla ilgili bir sorunun bulunmadığı, terhis olacak askerlerin daha çok geri hizmetlerde bulunanlar olması nedeniyle herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmasının söz konusu olmayacağının planlandığını aktardığı öğrenildi. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanı Bostancı, yasa teklifinin bu hafta Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilmesini hedeflediklerini ifade ettiler. 

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