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Güncel

Kışlalarda terhisler başladı! Bedelli askerlik 20 Haziran'da başlıyor

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) koronavirüsle mücadele kapsamında bir ay ertelediği terhisler bugün başladı. Yaklaşık 66 bin yükümlü bugünden itibaren terhis belgelerini alarak yakınlarına kavuşmak için kışlalardan ayrılacak.

31 Mayıs 2020 Pazar 10:18 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 11:08
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Terhis tarihleri gelen askerler 18 Mayıs'tan bu yana görev yaptıkları birliklerde gözetim altında tutuluyordu.

BAKAN AKAR DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terhislerin 31 Mayıs'ta başlayacağı müjdesini geçtiğimiz günlerde, "Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı" diyerek vermişti.

BEDELLİLER 20 HAZİRAN'DA

Bedelli başvurusu yapanların sevk tarihi ise 20 Haziran'da başlayacak. Sevk belgesi 16-20 Haziran tarihleri arasında e-Devlet'ten duyurulacak. 11 Nisan 2020 celbinde sevki ertelenen bedelli askerlerin sevkleri ise 29 Haziran'da yapılacak. 20 Haziran ve daha sonraki dönemlerde silah altına alınacak bedelli askerlerin işlemleri daha önce planlanan tarih ve birliklerinde devam edecek. Yurtdışından bedelli askerlik için gelecek olanların ise sevk belgelerinin alınacağı tarihten en az 14 gün önce yurda giriş yaparak gözetim sürecine uymalarının şart olduğu bildirildi.

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