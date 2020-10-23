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Kışlık odunları çalınan Alişan dedenin yüzünü Türk Kızılay güldürdü

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, kış için topladığı odunları evinin önünden çalınan 85 yaşındaki Alişan Göktepe'ye Türk Kızılay tarafından yakacak yardımı yapıldı. Alişan Göktepe ise zor gününde yanında olan Türk Kızılay ekiplerine teşekkür ederek, 'Allah hepsinden razı olsun. Devletimiz var olsun.' diye konuştu.

AA23 Ekim 2020 Cuma 11:09 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 11:09
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Akören Mahallesi'nde yaşayan Alişan Göktepe'nin kışın sobada kullanmak üzere kendi imkanlarıyla hazırladığı odunların kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalınmasının ardından Türk Kızılay ekipleri harekete geçti.

Yöredeki bazı vatandaşların daha önce yardımda bulunduğu Göktepe'ye Türk Kızılay Ordu Şubesince de odun, kömür ve kabuk yardımı yapıldı.

Yardım, Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt tarafından Göktepe'ye teslim edildi.

Enginyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, odunları çalınan Alişan dedenin durumunu basından öğrendiklerini ve en az kendisi kadar üzüldüklerini söyledi.

İyiliğin amiral gemisi Kızılay olarak bu duruma kayıtsız kalamayacaklarını belirten Enginyurt, "Değerli bağışçılarımızın desteği ile Alişan dedemiz için kışın kullanmak üzere odun, kömür ve kabuk temin ettik. Bu yakacakları kendisine teslim ettik." dedi.

Alişan Göktepe ise zor gününde yanında olan Türk Kızılay ekiplerine teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Devletimiz var olsun." diye konuştu.

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