Kısmi tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

DHA 07 Kasım 2020 Cumartesi 17:07 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 17:07

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olarak açıklanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunaminin meydana geldi. Depremle sarsılan Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi sakinleri, canlarını kurtarmak için panikle kendilerini evlerinden ve iş yerlerinden dışarı attı. Ancak depremin etkisiyle yaşanan tsunamiyi gören mahalle halkı, bu kez de yüksek yerlere kaçarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Tsunami nedeniyle mahalleyi yaklaşık 1,5 metre deniz suyu bastı. Evler ve iş yerleri sular altında kalırken, bazı eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Tsunami sırasında limanda bağlı olan tekneler halatlarından kurtulup, açığa sürüklendi ve bazıları ise battı. Çok sayıda tekne de dalganın etkisiyle karaya oturdu. Kordon bölgesinde park halinde bulunan araçlar da denize sürüklendi. İş yerlerindeki masa, sandalye gibi bağımsız eşyalar da denize sürüklendi. 1 kişi ise boğularak öldü.

Yaşanan tsunamiye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yükselen suların karaya taştığı anlar da yer aldı.