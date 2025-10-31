İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

Kıştan önce son güneşli günler! Pastırma sıcakları kapıya dayandı

Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul'un kasım ayı ortalama sıcaklığının 16 derece olduğunu kaydeden Tekin, 3 gün boyunca sıcaklıkların 19 ila 21 derece aralığında görüleceğini belirtti.

AA31 Ekim 2025 Cuma 15:02 - Güncelleme:
Kıştan önce son güneşli günler! Pastırma sıcakları kapıya dayandı
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu ve gelecek hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, hafta sonu ve pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmediğini ve havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus beklendiğini belirten Tekin, "Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesine düşme gibi olumsuzluklara sebep olabilir, dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

Hava sıcaklığının ise hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 3 gün boyunca ülkemiz genelinde yağış beklemiyoruz. Fakat salı günü, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağış göreceğiz. Salı günü Marmara ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Öte yandan çarşamba ve perşembe günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışları göreceğiz."

- 3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Tekin, üç büyükşehirde yağış beklenmediğini belirterek, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını bildirdi.

Ankara'nın kasım ayı ortalama sıcaklığının 13 derece olduğunu aktaran Tekin, 3 gün boyunca hava sıcaklığının Ankara'da 19 ila 20 derecelerde seyredeceğini söyledi.

İstanbul'un kasım ayı ortalama sıcaklığının 16 derece olduğunu kaydeden Tekin, 3 gün boyunca sıcaklıkların 19 ila 21 derece aralığında görüleceğini belirtti.

Tekin, kasım ayı ortalama sıcaklığı 19 derece olan İzmir'de ise 3 gün boyunca hava sıcaklığının 23 ila 25 derece arasında olacağını kaydetti.

