Kit taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak Kadrolu taşeron işçinin ikramiye ödemesi ne zaman

Kadroya geçen taşeron işçilerin ikramiyeleri ne zaman ödenecek Kit taşeron işçiler kadroya ne zaman alınacak KİT’lerin strateji ve istihdam koşulları nasıl olacak Kadroya geçen taşeron işçiye yapılacak ikramiye ödemesinin tarihi belli oldu Taşeron işçi son dakika kadro ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak İkramiye tutarı ne kadar Kadrolu taşeron işçi 2019 maaşları ne kadar olacak Ek ödemeler olacak mı 2019'da 4B'li ve 4D'li kamu personeli taşeronun maaşlarına zam yapılacak mı Yasal hakları neler soruların yanıtları merak konusu oldu Konu ile ilgili yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinde derledik Alınan son dakika bilgisine göre kadroya geçen taşeron işçilerin ikamiyeleri bu ay içerisinde yatırılacak. Taşerondan kadroya yani sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere 2019 Ocak ayında Toplu Sözleşme İkramiyesi ödenecek Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 7 Aralık’ta 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödeme yapılması bekleniyordu Ancak ödemeler yapılmadı. Taşeron son dakika ikramiye tutarları ve Kit taşeron son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizde

Taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D (4/B) statüsüne kavuştu. Taşeron işçilerin yeni statüdeki hakları da belli açıklandı. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) (4B) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alındı. Kadroya geçen taşeron işçiler, 2 maaş tutarında (52 günlük) ikramiye alacaklar. Bu ödeme her yıl yapılacak. Genelde dini bayramlar öncesinde 2 taksit halinde yapılan ödeme, işçinin mevcut maaşına göre hesaplanacak. Asgari ücretli bir taşerona 2433 lira, 2000 lira maaş alana 3466 lira, 3500 lira maaş alana ise 6066 lira ikramiye ödenecek.

KİT TAŞERON İŞÇİLER KADROYA NE ZAMAN ALINACAK?

KİT taşeronuna kadro 2019 yılı programına alındı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT’lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak.Düzenleme, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.



KİT’lerin strateji ve istihdam koşulları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KİT’lerin tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacak. Karara göre içeriden personel ihtiyacının karşılanamaması halinde, 2018’de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75’i kadar personelin açıktan veya naklen atanması mümkün olacak.



2 YIL KESİNTİSİZ ÇALIŞMA ŞARTI



Milliyet'in haberine göre düzenleme, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.



SINAVLA ALINACAK



Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT’ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlığın ihtiyacı göz önüne alınacak. 1 yıl içinde kadroya geçişlerle ilgili sınavlar yapılacak.

KADROLU TAŞERON İŞÇİLERE İKRAMİYE VE ZAM MÜJDESİ

Taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 ile 2020 yılları içinde iki dönemde yüzde 4 oranında olmak şartıyla toplam yüzde 8 zam yapılacak.



Kadroya geçen işçilere Ocak ve Temmuz aylarında beşer günlük olmak üzere yılda 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Ancak bu ödeme, kadroya geçen işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması hâlinde çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Kadroya geçen işçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılacak. İşçilere yakıt yardımı içinde her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılacak.

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 7 Aralık’ta 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılması bekleniyordu. Ödemeler henüz yapılmadı.



Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye yüzde 20’lik vergi dilimine girmiş olması nedeniyle 13 günlük ücreti karşılığı en az 591 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 728 TL, 3.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 874 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.019 TL ilave tediye ödenecek.



Ancak vergi dilimi nedeniyle ilave tediyeden daha yüksek oranda gelir vergisi kesilmesi de söz konusu olacak.



Yani kamu işçisinin vergi dilimi yüzde 20’nin üzerine çıkmışsa ilave tediyeden daha yüksek oranda vergi kesilecek.



İLAVE TEDİYE NE DEMEK?



6772 sayılı kanun kapsamında, kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.



NASIL HESAPLANDI?



İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2018’in son taksiti olan aralık tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. Hesap işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İKRAMİYESİ



2 Nisan 2018 tarihinden itibaren taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler için 2019 yılının Ocak ayı içerisinde Toplu Sözleşme İkramiyesi ödenecek.

GENEL İDARELERDE SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇENLER



Yüksek Hakem Kurulu (YHK) kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözeleşmesi hükümlerin,n detaylarına göre taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5'er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük üzerinden (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödemesi yapılıyor.

ÇALIŞMA SÜRESİ İLE ORANTILI



Toplu İş Sözleşmesi İkramiyesi olarak isimlendirilen bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenen bir ikramiye çeşididir.

BELEDİYELERDE ŞİRKET İŞÇİLERİNE FARKLI



Belediyeler tarafından kurulan şirketlere taşerondan geçişi yapılan sürekli işçilerin ikramiyesi ise Nisan ve Ekim aylarında 5'er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödemesi şeklinde yapılıyor.



2019 YILININ İLK İLAVE TEDİYESİ ÖDEMESİ OCAK’TA



2018 yılının Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı ikramiye alacak olan taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere yine 2019 yılının ocak ayı içinde 13 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak.



6772 Sayılı Kanununun hükümlerine göre yılda 52 günlük ilave tediye (ikramiye) hakkı olan işçilerin ilk ödemeleri Ocak ayında yapılmaktadır.



İlave tediyeden belediye şirketlerine geçen işçiler maalesef yararlanamamaktadır. Ancak Devrimci İşçiler Sendikası Konfedarasyonu (DİSK) kanun değişikliğine gerek kalmadan idari bir düzenleme ile ilave tediyeden belediye şirketlerine geçen işçilerin de yararlanabilmesi için gerekli çalışmmaları yürütüyor.



Aynı şartlarda ve aynı (696 sayılı KHK) kanun ile kadroya geçen işçiler arasında ayrım olarak görülen bu düzenlemenin düzeltilmeside gelen talepler arasında yer almaktadır.

İKRAMİYE NE KADAR?



YÜZDE 60 ZAMLI



ÇOCUK YARDIMI



375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ



375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.



Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.

ÜCRET ZAMMI



01.01.2018 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.



01.07.201831.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.01.201930.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.07.201931.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.01.202030.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.07.202031.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

İKRAMİYE



İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.



Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÇOCUK YARDIMI:



İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.

B-YEMEK YARDIMI:



İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.

C-TAŞIT YARDIMI:



Mevcut uygulamaya devam edilir.

D-YAKACAK YARDIMI:



İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.

E-SORUMLULUK PRİMİ:

1) DİREKSİYON PRİMİ:



Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.

2) BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ



Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.

3) SİLAH TAZMİNATI:



Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir.



Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÖĞRENİM YARDIMI:



İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;



İlkokul için 100,00(yüz)TL.



Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.



Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.



Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.

B-BAYRAM YARDIMI:



İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.



Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:

A-EVLENME YARDIMI:



İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.

B-DOĞUM YARDIMI:



Mevzuat hükümleri uygulanır.

C-HASTALIK YARDIMI:



1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.



İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.



2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.

D-TABİİ AFET YARDIMI:



İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.

E-ÖLÜM YARDIMI:



İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.



Askerlik Yardımı:



Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.



Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:



A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.



Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.



B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.



C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.



Gece Çalışması:



Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir.



Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi:



Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir.



İzinler:

A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:



Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



Hizmet süresi;



1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,



5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,



15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilir.

B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:



İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.

C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:



İşçiye



Eşinin doğum yapması hâlinde



5 gün



Evlenmesi hâlinde



5 gün



Eş ve çocuğunun ölümünde



6 gün



Ana, baba veya kardeşinin ölümünde



5 gün



Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde



2 gün



Tabii afetten zarar görmesi hâlinde



10 güne kadar



Bildirim Önelleri:



Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



İşçinin hizmet süresi



6 aydan az sürmüşse



3 hafta sonunda



6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse



5 hafta sonunda



1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse



7 hafta sonunda



3 yıldan fazla sürmüşse



9 hafta sonunda



Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:



İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.



Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

GECE ÇALIŞAN İÇŞİLERE YÜZDE 10 ZAM



Kadroya geçen işçilerden gece 20.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışan işçiye ücretleri yüzde 10 zamlı olarak ödenecek.

FAZLA ÇALIŞANA YÜZDE 60 ZAM



Normal çalışma saatlerinden fazla çalışan işçiye ücreti normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödenecek.

MAZERET İZNİ 45 GÜN



Taşerondan kadroya geçen işçilerin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence 1 yıl içinde 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni verilecek.

ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER



Kadroya geçen işçilerin evlenmesi ve eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün, eşi ve çocuğunun vefatı hâlinde ise 6 gün ücretli izin verilecek.