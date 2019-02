Kit taşeron son dakika ne zaman kadroya alınacak? (Kadrolu taşeron maaş zam oranı, yasal hakları neler?)

Taşeron son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Tediye ödemelerin yapıldığı geçtiğimiz hafta sonrası şimdi kit taşeron ile birlikte 70 bin taşeron emekçinin kadroya alımlar konusu gündemde. İnternet üzerinden “Kit taşeron işçiler ne zaman kadroya alınacak? Kamu işçisinin maaş zam oranları ve ikramiyeleri ne kadar?” soruların yanıtları araştırılıyor. Kadrolu taşeron son dakika yasal hakları ve merak edilen tüm detayları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Taşeron son dakika işçilerin sorunları ilk defa bir resmi kurum tarafından rapor haline getirildi. Kamu taşeron işçisi enflasyon farkı ödemelerini aldıktan sonra kit taşeron işçilerin kadroya geçişteki yasal hakları konusundaki araştırmaları devam ediyor. İnternet üzerinden yaptıkları araştırmada, kadroya geçecek olan kit taşeron işçilere ne kadar maaş verileceği, ek ödemelerin ne ler olduğu 4D sınıfındaki işçilerin gündeminde yer aldı. Kit taşeron işçiler için henüz kadroya geçişlerin yapılacağı tarih netlik kazanmış değil. Konuya ilişkin son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.



Taşerondan Kadroya geçen işçiler için daha önce Bakanlıktada yapmış olduğumuz görüşmeler üzerine maalesef asgari ücret zammı yansımayacaktır. Fakat sosyal yardımlar hariç ve 2019 'daki yüzde 4 zam da maaşa yansıtıldıktan sonra maaşı asgari ücret altında kalan olursa o aradaki fark tamamlaması yapılacaktır.



Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı.

2018 yılı içerisinde Kamu Denetçiliği Kurumu'na en çok başvuru yapılan konuların başında taşeron düzenlemesi yer aldı. Taşeron işçilere kadro verilmesi oldukça önemli bir düzenleme olsa da birtakım eksikliklerin olduğu KDK tarafından raporlaştırıldı. %70, 4 Aralık tarihi ve şoför gibi kriterlere dayanarak pek çok taşeron kadroya alınmamıştı. İşte bu durumun yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar başlatılması gerektiği ifade edildi.Sadece kadro alamayan taşeron işçiler değil kadro alan taşeronlarda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin görevde yükselmenin tam olarak düzenlenmemiş olması büyük bir sorun olarak görülmektedir. Bunun haricinde kadro alan işçilerin 2020 yılına kadar toplu sözleşme hakkının verilmemiş olması da sorun olarak görülmektedir. Bu sorunların ortadan kaldırılması için kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Daha fazla mağduriyete mahal verilmemesi için bunun kısa bir süre içerisinde yapılması önemlidir.

KİT'LİLER NASIL KADROYA ALINACAK?

Kararda kadroya geçişle ilgili şöyle denildi: "KİT ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışanlar, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."



KİT'LİLERİN KADRO ŞARTLARI NELER?

KİT işçilerine yapılacak sınav, daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslarla aynı olacak. Kararda ayrıca yeni alınacak personelle ilgili bazı yenilikler sıralandı. Buna göre; 2018'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel atanabilecek. 2019'da emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak. İlaveten atanacak personel sayısı, 2018'de ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek.

KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?



İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER

✔Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

✔ 18 yaşını doldurmak,

✔ En az ortaokul mezunu olmak,

✔ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

✔ Açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

✔ İş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.

KİT TAŞERON İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yapılacak ödemelerin en az 591 Tl olması bekleniyor. Aralık ayında maaşlara gelen vergi dilimi nedeniyle bir önceki taksitlerden daha az ödeme olması bekleniyor. Ücreti fazla olan işçiler daha fazla ikramiye ödemesi alacaklar. Buna göre Brüt ücreti 3 bin 500 tl olan işçi 1.016 tl ilave tediye ödemesi alacak.





İLAVE TEDİYE NE DEMEK?

6772 sayılı kanun kapsamında, kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.





RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararda KİT'lerin personel alımlarıyla ilgili detaylar da yer aldı. Bu detaylar arasında sayıları 50 bini geçen taşeron personele de müjde çıktı.



Böylece diğer kamu kurumlarındaki taşeron işçilerde olduğu gibi KİT'lerdeki taşeron personel de kamu görevlisi olarak kadroya geçirilecek. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 8. Maddesinde taşeron işçilerin (hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel) kadroya geçiş süreci de belirlendi. Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı:



"Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."



Yansıma olayına gelince 400 tl civarındaki zammın tamamı taşeron olarak çalışan arkadaşlarımıza yanısıyacaktır.



2 Nisan’da KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalanması bekleniyordu.



Asgari ücret net 2 bin 20 TL, Brüt 2558 TL oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.



Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.

Unvan D/K Hizmet Yılı 15 Ocak 2019 Net Maaş Bakan Yardımcısı 1/4 25 ve üstü 21.807 TL Genel Müdür 1/4 25 ve üstü 11.890 TL Daire Başkanı (müstakil) 1/4 25 ve üstü 9.681 TL Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) 1/4 25 ve üstü 9.025 TL Uzman (Merkez-Kariyer) 1/4 25 ve üstü 8.242 TL Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) 9/1 0 5.565 TL Gelir Uzmanı 1/4 25 ve üstü 5.504 TL Gelir Uzman Yardımcısı 9/1 0 4.516 TL İl Göç Uzman Yardımcısı 9/1 0 4.507 TL Uzman Tabip 1/4 25 ve üstü 6.687 TL Veteriner 1/4 25 ve üstü 5.752 TL Mühendis 1/4 25 ve üstü 5.800 TL Öğretmen 1/4 25 ve üstü 4.264 TL İstatistikçi 1/4 25 ve üstü 5.107 TL Ekonomist 1/4 25 ve üstü 3.959 TL Kütüphaneci 1/4 25 ve üstü 4.538 TL Hemşire (mesleki lisans) 1/4 25 ve üstü 4.617 TL Avukat 1/4 25 ve üstü 5.516 TL Vaiz 1/4 25 ve üstü 4.450 TL Polis Memuru 1/4 25 ve üstü 5.073 TL Şube Müdürü 1/4 25 ve üstü 5.673 TL Zabıt Katibi 1/4 25 ve üstü 4.510 TL Zabıta Memuru 1/4 25 ve üstü 3.934 TL Bilgisayar İşletmeni 1/4 25 ve üstü 3.989 TL Şef 1/4 25 ve üstü 4.145 TL Memur 1/4 25 ve üstü 3.854 TL Araştırmacı 1/4 25 ve üstü 5.476 TL Programcı (teknik lisansiyer olmayan) 1/4 25 ve üstü 4.600 TL Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1/4 25 ve üstü 3.922 TL Hizmetli 1/4 25 ve üstü 3.407 TL Öğretmen 9/1 0 3.699 TL İnfaz Ve Koruma Memuru 9/1 0 3.673 TL Polis Memuru 8/1 0 4.459 TL Hizmetli 9/1 0 3.085 TL İmam-Hatip (meslek lisesi) 12/3 0 3.526 TL VHKİ 9/1 0 3.374 TL Tekniker 9/2 0 3.841 TL 1.Sınıf Hakim ve Savcı 1/4 25 ve üstü 14.508 TL Hakim-Savcı Adayı 9/1 0 5.882 TL Profesör (en az 4 yıllık) 1/4 25 ve üstü 10.014 TL Doçent (kazanılmış hak aylığı 1) 1/4 25 ve üstü 7.470 TL Yardımcı Doçent 1/4 25 ve üstü 6.097 TL Araştırma Görevlisi 7/1 0 5.380 TL Öğretim Görevlisi 7/1 0 5.244 TL

TAŞERON İŞÇİLERE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Bin 800 lira maaş alan taşeron işçilerin, yüzde 4 zam anlaşmasıyla mağdur olmalarına izin verilmeyecek.

Türkiye'de, kamu ve yerel yönetimlerde çalışan 900 bin civarında taşeron işçi var. Taşeron işçiler geçtiğimiz nisan ayında kadroya alınmıştı.

Buna göe kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim, yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar, her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Ancak asgari ücrete yüzde 26 oranında zam yapılmasıyla, taşeron işçiler açısından bir mağduruyet oluştu. Asgari ücret 417 lira yükselerek 2 bin 20 lira oldu.

Taşeron işçilerin yüzde 4 zam anlaşması, bin 800 lira olan maaşlarının asgari ücretin çok altında kalmasına neden olacaktı.

Ancak taşeron işçilerin maaşlarına yeni bir düzenleme getirilerek, bu durumun önüne geçilecek. Taşeron işçilerin maaşları, önce asgari ücret seviyesine yani 2 bin 20 liraya çekilecek. Ardından taşeron işçiler daha önce anlaştıkları yüzde 4 zammı da alacaklar. Böylece taşeron işçilerin maaşı, asgari ücretin de üzerine çıkarak 2 bin 100 lira seviyesine ulaşacak.

TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRET ZAMMI:

01.2018- 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.

07.2018-31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.2019-30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

07.2019-31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.2020-30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

07.2020-31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonun belirlediği yeni asgari ücret rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda açıkladı.

Selçuk, buradaki konuşmasında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 6 Aralık'ta ilk toplantısını yaptığını hatırlattı.

Komisyon üyelerince çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü, ikinci toplantının 13 Aralık’ta TİSK ev sahipliğinde, üçüncü toplantının ise 20 Aralık'ta TÜRK-İŞ ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini anlatan Selçuk, komisyonun çalışmalarına katkılardan dolayı TÜRK-İŞ, TİSK ve tüm kamu temsilcilerine teşekkür etti.

Bakanlık olarak bu süreçte sosyal adaleti ve çalışma barışını güçlendirmeyi, işçileri, işverenleri ve işi koruyarak ülkenin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı temel öncelik olarak gördüklerini ifade eden Selçuk, bu sorumluluğun bilinciyle, tüm dengeleri ve hassasiyetleri gözeterek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Hükümetleri döneminde gerçekleştilen asgari ücret artışlarına bakıldığında bu hassasiyetin görülebileceğine dikkati çeken Selçuk, asgari ücretin, işçilerin, işverenlerin ve hükümetin 5'er üye ile temsil edildiği toplam 15 üyeden müteşekkil bağımsız bir komisyonca tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, işçi ve işveren sendikalarının temsilcilerinin görüşleri ve taleplerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığının ve Türkiye İstatistik Kurumunun değerlendirmeleri ve ayrıca ulusal ve küresel ekonomik hedeflerin ışığında bugüne gelindiğini aktardı.

"Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır."

Hükümetleri döneminde asgari ücrette oy birliği üç defa sağlandığını hatırlatan Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin oy birliği sağlanmış olması da söz konusu Türkiye olduğunda aynı milletin evlatları olarak işçimizin ve işverenimizin ortak payda da buluşabileceğinin bir göstergesi oldu. Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır." diye konuştu.

Bakan Selçuk, tespit edilen asgari ücretin başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni etti.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Yüzde 26'lık bir zam oldu

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019'da geçerli olacak asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantısında, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk-İş olarak ilk günden itibaren 2 bin lira eşiğini aşmak hedeflerinin bulunduğunu belirten Atalay, "Bu ücret mükemmel bir ücret değil ama kabul edilebilir bir ücret. Başta Sayın Bakanımızın yoğun emeği var." dedi.

"Geçmişte olduğu gibi vergiyle oluşan farkı ödeyecekler"

Atalay, toplantının ardından basın mensuplarının yeni rakamla ilgili soruları üzerine, "Bu çok muhteşem bir şey mi, yok, ama kabul edilebilir bir şey. Türk-İş Genel Başkanı olarak ilk kez ben toplantıya geldim, Türk-İş yönetimini getirdik. Burada hedef 2 bin lira eşiğini aşmaktı. Mükemmel oldu mu olmadı ama kamuoyunun memnun olacağı bir rakam olduğunu umut ediyorum. Çünkü yüzde 26'lık bir zam oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Türk-İş'in üç kişilik bir aileyi göz önünde bulundurarak hedeflediği rakamın 2 bin 155 lira olduğunu belirten Atalay, "Bu rakama da 'Hayırlı olsun' demekten başka yapacağımız bir şey yok. Altına imza attık." ifadesini kullandı.

İşsizin de yoksulun da temsilcisi olduklarını ifade eden Atalay, şunları belirtti:

"Asgari ücrete ilave 5-10 lira daha nasıl katarım ona baktım. Gücüm buna yetti, bunu yaptım. Mükemmel bir şey mi değil ama bununla yetinmek durumundayız. Geçmişte olduğu gibi vergiyle oluşan farkı ödeyecekler. Davul çalacak bir sonuç olmadı ama altına imza attığıma göre mutluyum."

HANGİ YARDIMLAR YAPILIR?



A-ÇOCUK YARDIMI:



İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.



B-YEMEK YARDIMI:



İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.



C-TAŞIT YARDIMI:



Mevcut uygulamaya devam edilir.



D-YAKACAK YARDIMI:



İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.



E-SORUMLULUK PRİMİ:



1)DİREKSİYON PRİMİ:



Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.



2)BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ



Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.



3)SİLAH TAZMİNATI:



Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir.



YILLIK ÖDENEN SOSYAL YARDIMLAR:



A-ÖĞRENİM YARDIMI:



İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;



İlkokul için 100,00(yüz)TL.



Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.



Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.



Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL.



tutarında öğrenim yardımı yapar.



B-BAYRAM YARDIMI:



İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.



OLAYA BAĞLI SOSYAL YARDIMLAR VE DİĞER SOSYAL YARDIMLAR:



A-EVLENME YARDIMI:



İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.



B-DOĞUM YARDIMI:



Mevzuat hükümleri uygulanır.



C-HASTALIK YARDIMI:



1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.



İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.



2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.



D-TABİİ AFET YARDIMI:



İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.



E-ÖLÜM YARDIMI:



İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.



ASKERLİK YARDIMI:



Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.



HAFTA VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMA VE ÜCRETİ:



A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.



Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.



B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.



C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.



Gece Çalışması:



Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir.



Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi:



Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir.



İZİNLER



A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:



Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



Hizmet süresi;



1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,



5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,



15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün.



yıllık izin verilir.



B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:



İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.



C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:



İşçiye



Eşinin doğum yapması hâlinde





5 gün



Evlenmesi hâlinde





5 gün



Eş ve çocuğunun ölümünde





6 gün



Ana, baba veya kardeşinin ölümünde





5 gün



Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde





2 gün



Tabii afetten zarar görmesi hâlinde





10 güne kadar



Bildirim Önelleri:



Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



İşçinin hizmet süresi



6 aydan az sürmüşse





3 hafta sonunda



6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse





5 hafta sonunda



1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse





7 hafta sonunda



3 yıldan fazla sürmüşse





9 hafta sonunda



feshedilmiş sayılır.



Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:



İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.



Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

