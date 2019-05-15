Kitap ve Kültür Fuarı Sultanahmet’te açılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından bu yıl 38.’si düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı için Sultanahmet Meydanı’ndaki hazırlıklar tamamlandı. Sultanahmet Camisi’nin avlusunda 37 yıl önce dini yayınlar fuarı olarak başlayan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen kitap ve kültür fuarı, bu yıl CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun engeline takılmıştı. Türkiye’nin birçok yerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin de yazar ve yayınlarla buluşmasını sağlayan fuar için İmamoğlu’nun kararıyla yer tahsisine izin verilmemişti. İmamoğlu, fuar için yer tahsisi yapılmama gerekçesi olarak fuarın belediye işlerine engel olduğu bahanesinin arkasına sığınmıştı. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilmesine izin verilen fuarın kapıları bugün açılacak.

ÇAMLICA CAMİİ’NE BEKLİYORUZ

Her yıl Ankara’da da düzenlenen fuarın bu yıl İstanbul’daki ikinci konumu ise Büyük Çamlıca Camisi olacak. 250 yayıncıyı ağırlayacak İstanbul fuarlarının detaylarını anlatan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Koordinatörü Sadrettin Yüce, fuarın 1981’den itibaren 28 yıl boyunca Sultanahmet Meydanı’nda düzenlendiğini hatırlatarak “Sosyal medyada mesajlara baktığınızda, bütün ziyaretçiler Sultanahmet Meydanı’nda fuarın gerçekleştirilmesini arzu ediyor zaten. Bu kapsamda onlara müteşekkir olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz” dedi. Seçimlerden dolayı fuarın düzenlenmesiyle ilgili bir karışıklığın yaşandığını aktaran Yüce, şunları kaydetti: “İstanbul seçimleri iptal edildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan tarafımıza resmi bir yazıyla fuarın yapılabileceği bilgisi ulaştı. Bunların hepsi 3-4 gün önce netleşti. Gece gündüz demeden fuarı yetiştirmek için çalıştık. Bugün saat 11.00’de de resmi açılışımız gerçekleşecek.”

HEDEF GÜNLÜK 10 BİN ZİYARETÇİ

Yüce şöyle devam etti: “Ramazan’ın ruhuna uygun kitaplar da mevcut. Sadece dini kitap olarak değil, milli, ilmi, felsefi, düşünce ve fikir anlamında bütün ziyaretçilerimizin aradığı kitapları yüzde 99 bulabilecekleri bir ortam burası. Geçen yıllara baktığınızda günlük ortalama ziyaretçi sayısı 5-7 bin arasındaydı. Bu sene 10 bin olarak hedefimiz var.”