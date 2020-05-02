Kitaplarla 'yolunu bulan' Yılmaz Özdil'in 'arsaları da yürüyormuş'! Skandal ortaya çıktı

02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:12 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:12

Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin, 'Bodrum Paşası' başlıklı bugünkü yazısında, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Şahin'in 'elime ulaşan istihbarat' dediği bilgilere göre, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum A… Sitesindeki evinin arazisi, parsel kaydırma yöntemi ile denize sıfır hale getirildi.

Skandalı ortaya çıkaran Şahin, Özdil'e açıklama için çağrıda bulunurken, söz konusu yolsuzluk ve hukuksuzluğa Bodrum Belediyesi'nin cevabı da merakla bekleniyor.

İşte Şahin'in yazısından konuya ilişkin bazı satır başları...

6-7 MİLYON DOLARLIK SARAY

Mevzu yozdilli olunca konu bitmiyor. En son ilginç bir istihbarat ulaştı elime. Meğer bu çok değerli köşe yazarımızın Bodrum'da bir evi varmış. Lafın gelişi ev diyorum, bildiğiniz saray yavrusu.

Kendileri sözde sarayı sevmez, mütevazı takılırlar ama yaşam standartları Hollywood starlarından geri değildir. Denize sıfır, 1 dönümlük arazi üzerine kurulu evin piyasa değeri 6-7 milyon dolar.

ARSA AYAKLANIP DENİZ KENARINA GELMİŞ

İddia o ki, bu evin üzerine kondurulduğu arsa aslında deniz kenarında değilmiş. Ama nasıl olduysa deniz kenarına doğru kaymış! Buna 'parsel kaydırma' deniliyormuş..

Yozdillinin arsası adete ayaklanmış ve aradaki yolu da aşarak denizin kenarına gelivermiş!

Hatta ismi lazım değil ünlü bir muhalif dizi oyuncusu için de aynı uygulama yapılmış. Arsası gerçekten deniz kenarında olan vatandaşların arsaları ise parsel parsel yana doğru kaymış!

ÖZDİL'E ÇAĞRI

Ne güzel Bodrum değil mi? Şimdi yeni Bodrum Paşamıza çağrım şudur. Bodrum'daki evinle ilgili bu iddialara cevabın nedir? Parsel kaydırma iddiaları doğru mu?

Sen ki, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nde bile olmayan rakamlar açıklayıp hepimizin kafasını karıştırmayı başardın. Bu basit soru ve iddialara da tatmin edici bir cevap vereceğini ümit ediyorum.

Bilmiyorum, yanılıyor muyum?…