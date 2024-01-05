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Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı

İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı.

AA5 Ocak 2024 Cuma 20:23 - Güncelleme:
Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı
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Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan Talu çifti, "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, her iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.

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