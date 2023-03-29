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Kıyafet Sepeti, dünyaca ünlü markaların ilgi odağı oldu

Kıyafet Sepeti dünyadaki yükselişini hızla sürdürürken dünyaca ünlü markaların ilgi odağı oldu.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Kıyafet Sepeti, dünyaca ünlü markaların ilgi odağı oldu
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Kıyafet Sepeti Kurucusu Mehmet Baykut; ' kiyafetsepeti.com.tr olarak çıktığımız yolda bugün dünyanın birçok ülkesinde yoğun taleplerle karşı karşıyayız. Dünyadaki trendleri çok yakından takip ediyoruz. Talepler doğrultusunda hareket etmenin yanı sıra ürün yelpazesini geniş tutmak, olmayanı ve en iyisini sunmak gerekiyor. Büyümekle birlikte dünyadaki birçok ünlü markanın ilgi odağı haline geldik. Gelen teklifler de var. Tabi ki ilgi görmek mutluluk verici. Başarının sırrı nedir diye çok soruyorlar, başarının sırrı yoktur aslında işinizi sadece iyi yapmak vardır' dedi.

Mehmet Baykut; 'Son zamanlarda ülkece geçirdiğimiz zor günleri hep beraber atlatacağız. Kıyafet Sepeti ailesi olarak desteklerimiz her zaman devam edecek ve sosyal sorumluluklarımızı da arttırarak ilerleyeceğiz. Depremde enkazlar kalkar ama kalpteki enkazlar kalkmaz. Yaraları beraber sarmaya devam edeceğiz' dedi.

Mehmet Baykut; 'Yeni bir destek kampanyası üzerine çalışmaktayız, yakın zamanda güzel haberlerimiz olacak. Bu süreçte herkesi biraz daha hassas olmaya davet ediyoruz. Önce empati sonra bizi biz yapan değerlerden vazgeçmemek her zaman umut vaat eder. Her güne dünü unutmadan başlayalım' dedi.

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