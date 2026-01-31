Kıyafetleri bulundu! Karadan, havadan ve denizden aranıyor

Trabzon'un 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinden 27 Ocak tarihinde çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Enes Terzi'ye ait olduğu değerlendirilen kıyafetler Beşirli dolgu sahasında bulunmasının ardından arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sahil hattı ve çevresinde geniş çaplı arama faaliyeti başlatan ekipler, çalışmaları karadan, denizden ve havadan sürdürüyor.

Arama çalışmaları kapsamında AFAD ekiplerince drone ile havadan tarama yapılırken, dalgıç ekipleri denizde arama gerçekleştiriyor. Sahil Güvenlik ve polis botları da deniz yüzeyinde arama-tarama faaliyetine katılıyor.

Öte yandan, bölgede sürdürülen arama çalışmalarını, sahil kesiminde toplanan bazı vatandaşların da meraklı gözlerle takip ettiği görüldü.