31 Ocak 2026 Cumartesi
Güncel

Kıyafetleri bulundu! Karadan, havadan ve denizden aranıyor

Trabzon'da 4 gün önce kaybolan gence ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerin Beşirli dolgu sahasında bulunmasının ardından ekipler, karadan, denizden ve havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

IHA31 Ocak 2026 Cumartesi 10:06
Kıyafetleri bulundu! Karadan, havadan ve denizden aranıyor
Trabzon'un 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinden 27 Ocak tarihinde çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Enes Terzi'ye ait olduğu değerlendirilen kıyafetler Beşirli dolgu sahasında bulunmasının ardından arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sahil hattı ve çevresinde geniş çaplı arama faaliyeti başlatan ekipler, çalışmaları karadan, denizden ve havadan sürdürüyor.

Arama çalışmaları kapsamında AFAD ekiplerince drone ile havadan tarama yapılırken, dalgıç ekipleri denizde arama gerçekleştiriyor. Sahil Güvenlik ve polis botları da deniz yüzeyinde arama-tarama faaliyetine katılıyor.

Öte yandan, bölgede sürdürülen arama çalışmalarını, sahil kesiminde toplanan bazı vatandaşların da meraklı gözlerle takip ettiği görüldü.

