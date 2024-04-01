Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için tercihlerini yaptı. Sandıkların kapanması ve oyların sayılması ile birlikte seçim sonuçları da netleşti. Seçimin en kritik illerinden olan Hatay'da seçim kıran kırana geçti.

HATAY'DA MEHMET ÖNTÜRK SEÇİMİ KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre Hatay'da seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP'li Lütfü Savaş'ın ikinci olduğu seçimde Yeniden Refah'ın adayı Nuri Parlak üçüncü Gökhan Zan ise dördüncü oldu.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN KARNESİ

6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan kentlerin başında gelen Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki almıştı. Gittiği çoğu yerde protesto ile karşılaşan Lütfü Savaş kentsel dönüşüm karşıtlığı ile de biliniyordu.