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Kıyı Emniyeti 15 kişiyi istihdam edecek

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 15 personel istihdam edecek.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
Kıyı Emniyeti 15 kişiyi istihdam edecek
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Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel, daimi işçi statüsünde alınacak.

Bu kapsamda, ikinci mühendis, mühendis, gemici ve yağcı alımı gerçekleştirilecek.

İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

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