İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kıyı Emniyeti ekiplerinden Kilyos açıklarındaki gemiye müdahale
Güncel

Kıyı Emniyeti ekiplerinden Kilyos açıklarındaki gemiye müdahale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün gece Sarıyer Kilyos açıklarında sert hava koşullarından etkilenen geminin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye çekildiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2025 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
Kıyı Emniyeti ekiplerinden Kilyos açıklarındaki gemiye müdahale
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün gece Sarıyer Kilyos mevkisinde kıyıya yakın düşen FILICKI 3 isimli gemiye müdahale edildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "FILICKI 3 gemisinin sert hava koşulları nedeniyle kıyıya fazla yaklaşarak tehlikeye maruz kaldığını tespit ettik. Gemi makineleri çalışır durumdaydı. Olası bir riske karşı hemen müdahalede bulunduk." ifadelerini kullandı.

-GEMİ, BÜYÜKDERE DEMİR SAHASI'NA DEMİRLETİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Kurtarma-7 Römorkörü ve bir kılavuz kaptan eşliğinde geminin emniyete alındığını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtarma-7 römorkörümüzün refakati ve tecrübeli kılavuz kaptanımızın rehberliğinde FILICKI 3 gemisi güvenli bir şekilde yönlendirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonla FILICKI 3 gemisi, Büyükdere Demir Sahası'na emniyetli bir şekilde demirletildi."

Bakan Uraloğlu, operasyonun karadan da takip edildiğini belirterek "Kara Tahlisiye yani can kurtarma ekibimiz de olayı anbean takip etti ve olası bir müdahale için gerekli tüm hazırlıklarını gerçekleştirdi." dedi.

-KIYI EMNİYETİ 7/24 GÖREV BAŞINDA

Bakan Uraloğlu, gemi trafiğinin düzenli akışını sağlamak ve çevre güvenliğini korumak amacıyla tüm gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Denizlerde emniyeti sağlamak için Kıyı Emniyeti ekiplerimiz her türlü olaya karşı 7/24 görev başında. Olası riskleri en aza indirmek ve müdahale süreçlerini hızlandırmak için ekiplerimiz anlık izleme ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.