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Güncel

Kıyılarda sağanak, içeride kar var! Bugün hava nasıl olacak?

Güne yeni başlayan vatandaşlar, 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunu soruyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İHA11.02.2020  10:04 - Güncelleme: 11.02.2020  10:10

Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 7

Antalya: Çok bulutlu sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu eksi 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 3

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