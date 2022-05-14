Kıyıya vuran yunus için ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şile Ayazma Plajı'na vuran yunusun, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi'nin titiz çalışmasıyla kurtarıldığı belirtildi.

Ekipler, yunusu kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekipler, yunusu vurduğu kıyıdan bota aldı. Kontrollü bir şekilde denize bıraktı. Nefes kesen kurtarma anları kameraya yansıdı.

Paylaşımda, yunusu kıyıdan bota alan ve kontrollü şekilde denize bırakan Sahil Güvenlik personeli tebrik edildi.

Bu arada, yunusun bota alınması ve daha sonra denize bırakılması görüntüleri kameraya yansıdı.