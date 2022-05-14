İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2022 Cumartesi / 13 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
Güncel

Kıyıya vuran yunus için ekipler seferber oldu

İstanbul'un Şile'de kıyıya vuran yunus Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Timlerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Zamanla yarışılan anlar kameraya yansıdı.

DHA/AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şile Ayazma Plajı'na vuran yunusun, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi'nin titiz çalışmasıyla kurtarıldığı belirtildi.

Ekipler, yunusu kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekipler, yunusu vurduğu kıyıdan bota aldı. Kontrollü bir şekilde denize bıraktı. Nefes kesen kurtarma anları kameraya yansıdı.

Paylaşımda, yunusu kıyıdan bota alan ve kontrollü şekilde denize bırakan Sahil Güvenlik personeli tebrik edildi.

Bu arada, yunusun bota alınması ve daha sonra denize bırakılması görüntüleri kameraya yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.