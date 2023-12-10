Kız arkadaşını silahla yaraladı, sonra intihar etti

Ankara Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi'nde akşam saatlerinde Kenan Ç. ile Hamide C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Ç, kız arkadaşı Hamide C'ye silahla ateş etti.

Kurşunun isabet ettiği Hamide C. boğazından yaralandı, Kenan Ç. ise aynı tabanca ile intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.