Kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen kişi mahalle sakinleri tarafından öldüresiye dövüldü

Olay, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aykut Ozan Caddesi'nde gece yarısı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen 25 yaşlarındaki şahsı yakalayan mahalle sakinleri dövmeye başladı. Olayı öğrenen bazı kişilerin de müdahil olduğu olayda, mahalledeki diğer vatandaşlar da şahsı darp etti. Meydan dayağı attıkları şahsı darp ederken görüntü çektiren vatandaşlar, tacizci olduğunu ileri sürdükleri şahsın durumunun ibret olmasını istediler. Balkona çıkan vatandaşların ise şahsı döven kişileri alkışladığı görüldü. Mahalle sakinlerinin öldüresiye dövdüğü şahsın daha sonra polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.