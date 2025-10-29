İSTANBUL 19°C / 9°C
Güncel

Kız isteme merasimi faciayla sonuçlandı: Havai fişek bir evi kullanılmaz hale getirdi

Beyoğlu Çukur Mahallesi'ndeki bir apartmanda havai fişek patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

IHA29 Ekim 2025 Çarşamba 21:35 - Güncelleme:
Kız isteme merasimi faciayla sonuçlandı: Havai fişek bir evi kullanılmaz hale getirdi
Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, kız istemeye gelen erkek tarafı yanlarındaki havai fişeği patlatarak sokakta yürüdü.

Patlatılan havai fişeklerden biri sokakta bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında binada bulunan 4'ü çocuk toplamda 8 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mahsur kalanlara ilk müdahaleyi komşular yaptı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Mahsur kalarak dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Mahalle sakini Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler havai fişek fırlattılar. Havai fişeğin birisi binaya geldi. Evin yandığını gördük hemen koştuk. 2 dairede bulunanları kurtardık. Yüzlerimizi bağlayarak üst kata çıktık arkadaşlarla. Sonra itfaiye geldi içeride bulunanları kurtardı" dedi.

