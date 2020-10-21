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'Kız kaçırma' kavgasında silahlar konuştu

Adana'da 2 aile arasında 'kız kaçırma' yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Osman ve Mehmet Şerif D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 10:42 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:42
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada Hüseyin E. (27) ve Feyyaz D. (28) tabancayla yaralandı.

Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı aileden zanlılar Osman (42), Mehmet Şerif (25), Kenan (32), Bekir (48), Fadıl (50) ve Ferdi D'yi (24) gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Osman ve Mehmet Şerif D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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