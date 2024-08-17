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Kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakladı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakladı
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Esenevler Mahallesi'nde İbrahim Ç. (39), kız kardeşi Aygül Ç. (38) ve nişanlısı Ertuğrul O. (46) ile bulundukları evde alkol almaya başladı.

Ertuğrul O'nun nişanlısına sesini yükseltmesi nedeniyle İbrahim Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Ç, bıçakla Ertuğrul O.'yu sol koltuk altından, karnının alt kısımdan ve göbeğinden yaraladı.

Bıçaklı kavgada İbrahim Ç. de kafası ile karın ve sol avuç içinden hafif yaralandı.

Ağır yaralı olduğu belirtilen Ertuğrul O, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli İbrahim Ç. ise gözaltına alındı.

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