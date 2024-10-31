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Güncel

Kız kardeşini 8 yaşındaki oğlunun yanında öldürdü

Sultangazi'de Harun Koçak (35) evde tartıştığı kız kardeşi Ayşe Koçak (32) 'ı 8 yaşındaki oğlunun yanında silahla öldürdü.

DHA31 Ekim 2024 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
Kız kardeşini 8 yaşındaki oğlunun yanında öldürdü
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Olay, dün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Koçak ile ağabeyi Harun Koçak arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ağabey Koçak evin banyosuna girerek silahı hazırlarken silah bir anda patladı. Ayşe Koçak ve diğer kardeşler ağabey Koçak'ın intihar ettiğini düşünerek banyoya doğru koştu. Harun Koçak'ın elindeki silahı gören kardeşler silahı almaya çalışırken silah tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler Ayşe Koçak'ın başına isabet etti. Koçak kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise ağabey Harun Koçak'ı ruhsatsız silahla birlikte gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada evde Ayşe Koçak'ın 8 yaşındaki oğlu H.B'nin de olduğu öğrenildi.

"KAVGALARI HİÇ OLMAZDI"

Mahalle sakini Ümmü Gülsüm, "Komşuluğumuz vardı. Ayşe gelip geçerken selam verirdi. Çalışıp çocuğuna bakıyordu. Ailecek sessiz sakin bir hayat yaşıyorlardı. Kavgaları hiç olmazdı. 6 senedir komşuyuz hiç kavga duymadım" dedi.

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