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Kız kardeşini öldüresiye döven ağabey yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kız kardeşini darbettiği ileri sürülen ağabeyi gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ceylan E. ise kentteki bir kadın sığınmaevine yerleştirildi.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 11:08 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 11:08
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Başak Mahallesi'nde, 2. kattaki evlerinin penceresinden atladıktan sonra bir aracın üstüne düşerek yaralanan Ceylan E, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi Ceylan E, ağabeyinin cep telefonunu kontrol etmek istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından kendisini darbettiğini ve daha fazla şiddet görmemek için pencereden atladığını polise bildirdi.

Ceylan E'nin, ağabeyi A.E'dan şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ceylan E. ise kentteki bir kadın sığınmaevine yerleştirildi.

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