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Kız kardeşlerden çobana darp! Dövüp kameraya kaydettiler

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Seçil G. (23), kendisine içki almayan çoban Nail Y.'yi (45) sopayla dövdü, kız kardeşi M.G. (17) ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Nail Y.'nin şikayeti üzerine kız kardeşler jandarma tarafından gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, 'Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Vatandaşımıza yapılan bu şiddet asla kabul edilemez' dedi.

DHA23 Eylül 2024 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
Kız kardeşlerden çobana darp! Dövüp kameraya kaydettiler
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Olay, dün akşam saatlerinde Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. Seçil G., hayvan otlatan çoban Nail Y.'nin yanına giderek Akifiye Mahallesi'ne gidip kendisine içki almasını istedi. Olumsuz yanıt alan Seçil G., Nail Y.'yi tokatladı, ardından da sopayla peş peşe vurmaya başladı. Seçil G.'nin kız kardeşi M.G. ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Nail Y., "Allah'ını seversen vurma" derken, Seçil G. ise sopayla vurmaya devam etti. Aldığı darbelerle Nail Y. başından yaralandı. Seçil G. bu sırada kardeşine, "Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz" dediği görüldü. M.G. ise "Bacaklarına vur, Seçil bacaklarına vur" diye karşılık verdi. Seçil G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak Nail Y.'ye vurmaya da devam etti.

İki kardeşin bölgeden ayrılmasının ardından Nail Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Seçil G. ve kız kardeşi M.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Andırın Devlet Hastanesi'ne götürülen Nail Y. darp raporu alarak şikayetçi oldu. İfadesinde kız kardeşlerin yanına gelerek Akifiye Mahallesi'nden içki almalarını istediğini, olumsuz yanıt verince de kendisini dövdüklerini söyledi.

Seçil G. ve kız kardeşi M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA: BU ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "20 Eylül 2024 Cuma günü N. Y. adlı 45 yaşındaki çobanlık yapan bir vatandaşımız, (köyünde engelli olarak bilinen) Kahramanmaraş Andırın ilçemiz Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak, sürüsünü otlatırken sopa ile darp edildiğini beyan etmiştir. Sosyal medyada yer alan görüntüler güvenlik güçlerimizce de incelenmiş ve darp eden şahısların M.G. ve S.G. oldukları tespit edilmiştir. Her iki şahıs da yakalanmıştır. Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Vatandaşımıza yapılan bu şiddet asla kabul edilemez" dedi.

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