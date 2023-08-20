Kız Kulesi'ne İBB çilesi! Bir türlü bitiremediler

İstanbul Büyükşehir Belediye'si (İBB) tarafından başlatılan ve aradan geçen uzun zamana rağmen bir türlü bitirilemeyen Kuzguncuk ve Salacak sahillerindeki yürüyüş yollarının son durumunu drone eşliğinde görüntüledi.

HALK MANZARADAN MAHRUM HALDE

Dünyanın en güzel manzaralarından birine sahip olan Üsküdar kıyılarında İBB tarafından başlatılan çalışma bir türlü bitirilemedi.

Kuzguncuk ve Salacak sahilinin büyük bir kısmı demir perdelerle kapatılarak doğa harikası manzaralarının önü kesildi. Sabah iki bölgedeki son durumu görüntüledi.

Yerli ve yabancı birçok turistin, deniz manzarası seyretmek isterken demir perde engeline takıldığı da objektiflere yansıdı.

ADETA ÇİLEYE DÖNMÜŞ DURUMDA

İki lokasyonun da halkın yürüyüşüne kapatılması sonrası bölgedeki yaya trafiğinin de çok dar bir alanda ilerlediği görülüyor.

Turizm sezonunda en çok yerli ve yabancı turisti çeken ilçelerden biri olan Üsküdar'daki bitmeyen İBB çalışması adeta bir çileye de dönüş durumda.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Söz konusu duruma Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Türkmen şu ifadeleri kullanmıştı: "İBB tarafından çevresi kapatılıp 2 yıl başlamayan 'çalışma' ile Kuzguncuk 3 yıldır sahilsiz, parksız kalmıştı. Bu yaz da bitiyor, durum hala aynı. Salacak'ta da durum farklı değil. Aylarca çevresi kapalı, başlamadan bekleyen "çalışma" yaz bitti ama bir türlü bitmiyor, ilerlemiyor. İstanbul Salacak'sız, Salacak da böyle metruk kalmış, insanın içi acıyor! Bu kadar özel bir yerde, saat 5'te paydos eden 3-4 personelle çalışma yapılır mı? Çok söyledik, yazdık, hızlandırmaya çalıştık ama olmuyor, karınca misali iş ilerlemiyor."