24 Kasım 2025 Pazartesi
Güncel

Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi! 14 kişi hastanelik oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda kalan 14 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

24 Kasım 2025 Pazartesi 13:19
Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi! 14 kişi hastanelik oldu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda kalan 14 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki yurtta kalan kız öğrenciler, dışarıdan tükettikleri tavuk döner olduğu öne sürülen yemekten ve yurtta yedikleri sütlü tatlıdan sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşadı. Rahatsızlanan 14 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serdivan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Öğrencilerden 12'sinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenmenin kesin sebebi için yemeklerden numune alınacağı ve olayın laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı bildirildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

