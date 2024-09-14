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Güncel

Kız öğrencilere kiraladıkları eve izinsiz girince yakalandı

Küçükçekmece'de, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, ailesi tarafından 3 kız öğrenciye kiraya verdikleri eve izinsiz girdiği için polis ekiplerince yakalandı.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Kız öğrencilere kiraladıkları eve izinsiz girince yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Köprülü Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında oturan aile, uyuşturucu kullandığını öğrendikleri oğulları Murat V'yi (27) çevresinden uzaklaştırmak için Silivri'ye taşındı.

Bir süreden beri bu ilçede yaşamaya başlayan aile, Küçükçekmece'de boşalttıkları evlerini 3 kız öğrenciye kiraladı.

Uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen Murat V, eskiden oturdukları daireye izinsiz girdi.

Evde oturan öğrenciler ise şüpheliyi karşılarında görünce bağırıp, binanın dışına kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli Murat V, sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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