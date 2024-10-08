Kız öğrencileri taciz etmişti: Tutuklandı

Yalova Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencilerin barındığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna giden minibüslere binen kişinin öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı.

Vali Hülya Kaya, "X" hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır." ifadesine yer verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Yalova Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelinin, "sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.