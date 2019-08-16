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Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı

ZONGULDAK´ın Devrek ilçesinde, kız isteme sırasında ziyaretinde olumlu cevap almayan aile ile kız tarafı arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

  • DHA
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Devrek Bakırcılar Köyü´nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G.(32) ailesiyle birlikte, bir yıl önce tanıştığı S.C.´yi (19) istemeye gitti. Genç kızın babası Meftun C., kızını vermek istemeyerek, damat adayının getirdiği çiçeği pencereden attı. Bu sırada Meftun C. ile İbrahim G.'nin amcası Ali G. arasında kavga çıktı. Diğer aile fertlerinin de karışmasıyla kavga büyüdü. Bu sırada Ali G., tabancayla ateş ederek evin camlarını kırdıktan sonra otomobile binerek kaçtı. Kavgada, genç kızın babası Meftun C. ve amcası Adnan C. ile damat adayı İbrahim G. ve amcası Remzi G. yaralandı.
 
Olayın ardından köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan İbrahim G. ile Remzi G., Çaycuma Devlet Hastanesi´ne, Adnan C. ve Meftun C. ise Devrek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
10 KİŞİ TEDAVI ALTINDA 
 
Zonguldak´ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde kız isteme ziyareti sırasında çıkan kavgada yaralı sayısı 10´a yükseldi. Devrek ve Çaycuma Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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