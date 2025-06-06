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Kızgın boğa dehşeti! Ölümden döndü

Şanlıurfa'da kamyonetten indirilmeye çalışılan kızgın boğa, kasaba kabusu yaşattı. Boğanın saldırısına uğrayan kasabın ölümden döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

IHA6 Haziran 2025 Cuma 12:58 - Güncelleme:
Kızgın boğa dehşeti! Ölümden döndü
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Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı.

İbrahim Akdemir'e ait boğa, hayvan pazarında kamyonete konularak kesilmek üzere mahalleye getirildi. Boğanın boynuna ip geçirmek üzere kamyonetin kasasına giren mahalle kasabı, boğanın saldırısına uğraydı.

Yerde defalarca kızgın boğanın boynuz darbelerine maruz kalarak hafif yaralanan kasap aracın kasasından inmeyi başardı.

Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir süre sonra kamyonetten indirilen boğa, Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü.

Kent merkezinde kesilmek üzere sahiplerinin elinden kaçan 3 kurbanlık boğa daha ekipler tarafından uyuşturucu iğne tabancası ile sakinleştirildikten sonra sahibine teslim edildi.

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